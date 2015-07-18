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هزاع وذياب بن طحنون يعزيان في الفقيد

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هزاع وذياب بن طحنون يعزيان في الفقيد هزاع وذياب بن طحنون يعزيان في الفقيد

قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الملازم أول عبد العزيز سرحان صالح الكعبي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان عن صادق تعازيهما لأسرة الشهيد في هذا المصاب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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