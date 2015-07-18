طارق البخاري وتيليلا "كوبل" رمضان المغربي 2015

نجح الممثل طارق البخاري في تقمص شخصية إدريس المنحرف في عمله الدرامي الجديد "وعدي" الذي يقدم على شاشة رمضان القناة الأولى، واستطاع طارق الذي يجمع بين الدراما والكوميديا أن يقدم شخصيته بأداء متميز بشخصية مختلفة ومركبة حظي بتنويه النقاد والإعلاميين ، وقال طارق أنه يحاول التمرد على الأدوار النمطية وتكون أدوار متنوعة كلما أطلّ على المشاهد الذي يحب تنوع الأدوار والشخصيات، "ففي شخصية الأب المنحرف كنت في تشاور مستمر مع المخرج ياسين فنان، نناقش الشخصية ونبحث لها في كل حلقة عن نفس جديد يسهم في نجاح هذا العمل، كان الأداء صادقاً ويغوص في عمق شخصية هامشية منحرفة وبما يكون هذا هو سبب قبول المشاهد للدور الذي لعبته كزوج مجرم يعيش وأسرته الصغيرة على عائدات التسول والسرقة والاتجار في المخدرات، دون إغفال دور الممثلة تيليلا التي لعبت دور الزوجة (ميلودة) إلى جانبي التي استطعنا معا أن نقدم للمشاهد عملاً نريده مشرّفاً ويليق به.

وبالفعل فقد شدّ أداء كل من تيليلا وطارق الانتباه، بقدرتهما البارعة في تقمص دور زوجين يعيشان أدنى الدرجات الاجتماعية بالاحتيال والسرقة. ولعلهما مستملحات المشهد الرمضاني هذا العام الذي افتقد نكهته ، خاصة و أن الجمهور المغربي كان قد استأنس رمضان الماضي بالزوجين الشعيبية وكبور من خلال سلسلة "الكوبل" ، والذي استطاع بإبداع كبير تقديم نموذج من زوجين شعبيين مغربيين يعيشان تفاصيل الحياة اليومية بكثير من التدبير والسلم الاجتماعيين في قالب ساخر .