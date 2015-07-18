لصوص اقتحموا منزل كريس براون واحتجزوا قريبته

اقتحم 3 رجال مسلحين يرتدون أقنعة، منزل النجم الأمريكي الشهير Chris Brown في لوس انجلوس، واحتجزوا قريبته داخل خزانة قبل أن ينهبوا المنزل.

وأكدت الشرطة أن النجم البالغ من العمر 26 عاماً لم يكن في منزله أثناء السرقة، التي حدثت الساعة الثانية صباحاً.

وصرّح مسؤولون أن المشتبه بهم، فرّوا بمبلغ غير معروف من المال، وعدد من الأغراض الشخصية لـ Chris.

يشار الى أن قريبة Chris ، وهي عمّته، لم تتأذَ من جراء الاحتجاز.