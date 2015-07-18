أمانة الرياض تدعم ١٠٠ أسرة منتجة للمشاركة في احتفالات العيد

كشفت أمانة منطقة الرياض عن تخصيص عدد كبير من الأركان والمحلات والأكشاك لعرض منتجات الأسر المنتجة في عدد من مواقع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، بهدف دعم قدرات الأسر المنتجة في عرض وبيع منتجاتها بالإضافة إلى توفير احتياجات المشاركين في الاحتفالات وزوار مواقع الفعاليات من هذه المنتجات والتي تتراوح بين المشغولات اليدوية والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، والأطعمة الشعبية والحلي التي تتناسب مع أجواء العيد.

وأوضحت الأمانة أنه تقرر إقامة أجنحة متكاملة لعرض منتجات الأسر المنتجة في بعض المواقع، والذي تحتوي على أكثر من 100 أسرة منتجة منها ما هو متخصص في الأكلات الشعبية أو المشغولات اليدوية، وتتوزع في مواقع الاحتفالات كموقع قصر الحكم وساحة العروض بحي الجزيرة، إضافة إلى المواقع النسائية والمفتوحة، لتكون سوقاً للأسر المنتجة والمشغولات اليدوية والأطعمة الشعبية طوال أيام العيد، فضلاً عن أركان الأسر المنتجة في مواقع فعاليات العيد المخصصة للنساء مثل مركز الملك فهد الثقافي ومركز الملك سلمان الاجتماعي.

وأكدت حرصها على توفير كل ما يلزم من خدمات النقل والدعم للأسر المنتجة المشاركة في الاحتفالات لعرض وتسويق منتجاتها بمواقع الفعاليات، والتي تم تحديدها لهذا الغرض بما يجمع بين الجوانب الاجتماعية والتنموية للاحتفالات ويعزز قدرة الأسر المنتجة على المساهمة في برامج التنمية الوطنية، إلى جانب ما تمثله هذه المشاركة من فرصة لأعضاء الأسر للاستمتاع بفعاليات العيد.