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محافظ الزلفي يعايد المرضى

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محافظ الزلفي يعايد المرضى محافظ الزلفي يعايد المرضى
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صالح المدالله وناصر الصافي يطمئنان على أحد المرضى

الزلفي - عبدالرحمن الخضيري

    قام محافظ الزلفي بالنيابة صالح بن عبدالعزيز المدالله ويرافقه مدير مركز شرطة الزلفي العميد سعد بن فهد القحطاني ومدير إدارة التربية التعليم محمد بن عبدالله الطريقي بزيارة المرضى المنومين بالمستشفى؛ للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد، حيث كان باستقبالهم مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي ناصر بن راشد الصافي. وقام المدالله بزيارة أقسام التنويم المختلفة تم خلالها تقديم الهدايا والورود للمرضى الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد واضطرهم للبقاء على الأسرة البيضاء. وفي نهاية الزيارة قدَّم الصافي، شكره وتقديره لمحافظ الزلفي بالنيابة على هذه الزيارة الكريمة، متمنياً لجميع المرضى وافر الصحة والعافية.

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