180 موقوفاً ممن شملهم العفو الملكي يقضون العيد مع ذويهم

أنهت محكمة الاستئناف بالرياض خلال أيام إجازة عيد الفطر إجراءات إطلاق سراح (180) موقوفاً ممن انتهت محكوميتهم في شهر رمضان المبارك.

وأوضح عبدالعزيز الحميد رئيس محكمة الاستئناف بالرياض أن المحكمة خاطبت إمارة منطقة الرياض بخصوص هؤلاء السجناء لإطلاقهم ليتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم بعد أن استوفوا متطلبات العفو الملكي الكريم.

وأشاد بجهود وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي يقوم بمتابعة دقيقة لملف السجناء المنتهية محكوميتهم وتوجيهاته للقضاة بإنهاء هذه الملفات بأسرع وقت بعد أن يتم استكمال ملفات الإفراج وانطباق شروط الإفراج عليهم، حيث وجه عموم المحاكم في كافة مناطق المملكة بضرورة تواجد أحد القضاة خلال أيام العيد لإنجاز القضايا المستعجلة ومنها قضايا السجناء.

وأشار إلى أن المحكمة عملت وحتى مساء الخميس لسرعة الإفراج عن السجناء المنتهية محكوميتهم ليتمكنوا من مشاركة أهليهم فرحة العيد المبارك، حيث انتهى عشرة قضاة من قضاة المحكمة و(40) موظفاً من رفع ملف السجناء إلى إمارة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية للإفراج عن السجناء.