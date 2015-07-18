مستشفى الحرس في المدينة يعايد المرضى بالهدايا

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

شاركت إدارة مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك المرضى المنومين بالمستشفى بهجة العيد والاحتفال به، حيث زار منسوبو إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية يشاركهم منسوبو إدارة الخدمات الاجتماعية ومنسوبو إدارة علاقات المرضى صباح أمس المرضى المنومين في المستشفى، وقدموا لهم الورود والهدايا باسم المستشفى وتهنئتهم بالعيد المبارك متمنين أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل. هذا ولم تقتصر زيارة المعايدة على المرضى فقط بل شملت جميع المناوبين في المستشفى من أطباء وممرضين وإداريين بهدف إشراك الجميع في بهجة العيد والاحتفال به.