بالصور.. تزايد أعداد المواطنين المحتفلين بالعيد بعد تحسن الأحوال الجوية

شهدت الحدائق والمتنزهات فى اليوم الأول لعيد الفطر المبارك بمحافظة المنوفية إقبالًا كبيرًا من الأهالى وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث خلت الحدائق والمتنزهات اليوم بسبب حرارة الجو فى الصباح وحتى الساعة السادسة مساء فتزايدات الأعداد، حتى بلغت الآلاف فى شوارع مدن المحافظة والحدائق والمتنزهات والملاهى للاحتفال بعيد الفطر المبارك حيث حرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم إلى الملاهى والحدائق كنوع من أنواع الترفيه لهم.

التقى "اليوم السابع" بالعديد من أهالى المحافظة أثناء الاحتفال باليوم الأول للعيد. فى البداية يقول محمد أشرف: إن ليلة العيد تعد من أهم الليالى فى حياة المواطنين فجميع المواطنين يحصلون على إجازة لقضاء وقت ممتع مع أسرهم فكل من يحتفل بالعيد حسب طريقته فمن من يحتقل بالأسرة وسط الزراعات بالريف المصرى الجميل ومنا من يحتفل وسط الحدائق والمتنزهات العامة والملاهى بالمدن المهم أن فى النهاية الجميع يحتفل بفرحة العيد لأنها لاتأتى سوى يومين فى كل عام وهما عيد الفطر وعيد الأضحى وعقب ذلك فالجميع ينشغل فى أداء مهام عمله.

ويشير أشرف محمود إلى أنه تعود منذ 12 عامًا من تاريخ زواجه بأن يأتى بأسرته فى الحدائق والمتنزهات العامة وذلك كنوع من أنواع التغيير "واليوم جئت لإسعاد طفلى محمود ومحمد فى الملاهى لأنهم لهم حق عليا أنى أسعدهم وألبى كافة احتياجاتهم".

ويضيف تامر الجوهرى: كل عام اصطحب أسرتى إلى الملاهى فى وقت المساء وذلك لإسعادها عن طريق الألعاب فى الملاهى وشراء الألعاب لهم من الأسواق فمريم ابنتى هى كل حياتى وهى التى عودتنى على الذهاب فى عيد إلى الملاهى للاحتفال بالعيد.

كما شهدت ساحات العيد وشوارع ومدن المحافظة انتشار لافتات مرشحى مجلس النواب االقادمة كنوع من أنواع الدعاية لهم وخاصة بمدينة منوف وشبين الكوم وأشمون.

قوات الأمن تكثف من تواجدها

>فى الوقت نفسه كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام أبواب المتنزهات والحدائق العامة والملاهى لحماية المواطنين خوفا من اندساس أعضاء الإرهبية وقيامه بعمل أى عملية إرهابية تهدف إلى إفساد المصريين فرحتهم بعيد الفطر المبارك حيث انتشرت سيارات الانتشار السريع تجوب جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة لإرهاب أعضاء الإرهابية وحماية المواطنين.

كما أكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن المنوفية أنه لم تتلق أى بلاغات بخصوص وجود أجسام غريبة أو تظاهرات لأعضاء الإرهابية بجميع أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى حتى الانتهاء من احتفالات عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تواجد وانتشار المخبرين السريين فى جميع المناطق الحيوية بالمحافظة لضبط أى مواطن يحاول إثارة الشغب.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أن وفدًا من مطرانية شبين الكوم قام بالذهاب إلى ديوان عام محافظة المنوفية اليوم وقدم التهنئة لجميع الأمة الإسلامية فى احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك وتتنمى قداسة المطرانية بأن يحمى الله مصر من الإرهاب الغاشم الذى يريد تدمير مصر أكد أنه ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحى فالكل فى النهاية مصريون ولن يستطيع أحد تفرقتنا مهما كانت الظروف.

من جانبه، أكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن غرفة العمليات الرئيسية بمدينة بشبين الكوم بمديرية الصحة لم تتلق أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين فى اليوم الأول لعيد الفطر المبارك.



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تجمع أولياء الأمور مع أبنائهم بالملاهى



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الأطفال يلعبون الألعاب داخل المياه



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صورة للأطفال داخل الملاهى



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صورة لتجمع الأطفال وأولياء الأمور داخل الملاهى



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صورة أخرى للأهالى أثناء الاحتفال



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صورة لافتات للأحزاب بشوارع المحافظة



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صورة دعاية لمرشح لمجلس النواب فى الشارع