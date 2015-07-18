مصرع 3 وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بطريق السخنة

شهد طريق السخنة مساء أمس حادث انقلاب سيارة ملاكى، ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة آخر وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

تلقي اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام إحدى القرى السياحية بالكيلو 60، ما أسفر عن إصابة رجل ومصرع 3 بينهم 2 شباب.

قال مصدر أمنى إن الحادث أدى إلى تعطيل الطريق 20 دقيقة وتم رفع مخلفات الحادث وعودة الطريق للعمل مرة أخرى.

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