"محلب" يسلم أهالى المسجونين من الدابودية وبنى هلال 10 آلاف جنيه "عيدية"

استلم أهالى المسجونين من عائلتى الدابودية وبنى هلال بمحافظة أسوان، شيكًا بمبلغ 10 آلاف جنيه، كـ"عيدية" قدمها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من ماله الخاص.

صرح بذلك عمرو محفوظ، عضو لجنة المصالحات، وأحد قيادات قبيلة بنى هلال، والذى أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسر المسجونين استلموا اليوم شيكات بمبلغ 10 آلاف جنيه موزعة بالمناصفة على أسر قبيلتى "الدابودية والهلالية"، موضحًا بأن هذا المبلغ يعد "عيدية" من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأشار "محفوظ" إلى أن رئيس مجلس الوزراء التقى، بقيادات العائلتين، أثناء زيارته لمحافظة أسوان خلال شهر رمضان الماضى، واستمع إلى معاناة أسر المسجونين فى العائلتين وشكواهم، وقرر صرف هذا المبلغ من جيبه الخاص على أسر العائلتين، لإدخال البهجة عليهما فى عيد الفطر المبارك.

وأوضح عضو لجنة المصالحات، أن رئيس مجلس الوزراء قرر بالتنسيق مع اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، صرف مبلغ 400 جنيه لأسرة كل مسجون، ولمدة أربعة أشهر، من ميزانية التضامن الاجتماعى بأسوان.

وتقدم قيادات بنى هلال والدابودية بالشكر، للمهندس إبراهيم محلب ومحافظ أسوان، على جهودهما المبذولة لإنهاء الأزمة والاتفاق على مصالحة بين العائلتين سابقاً، وصولاً إلى دعم أسر الضحايا والمسجونين فى العائلتين مراعاة للبعد الاجتماعى، وتقديرًا للظروف التى تمر بها البلاد.