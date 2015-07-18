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لمريض السكر.. تجنب الأسماك المملحة والإكثار من الكحك بعد الوجبات

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لمريض السكر.. تجنب الأسماك المملحة والإكثار من الكحك بعد الوجبات لمريض السكر.. تجنب الأسماك المملحة والإكثار من الكحك بعد الوجبات
قال الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة رئيس الجمعية المصرية للقدم السكرى يعتبر مرض السكر من الأمراض التى تتأثر بشدة بالتغيرات فى نظامنا الغذائى ونظرا لأن كل الأعياد والمناسبات ترتبط لدينا بتغيرات فى النظام الغذائى لذلك يجب على مريض السكر أن يعرف كيف يستطيع الموازنة بين ما يفضله من طعام وما يتناسب مع مرض السكر.

وقال يرتبط عيد الفطر المبارك فى بتناول كحك العيد والأسماك المملحة مثل الفسيخ والملوحة والرنجة وكما هو معلوم فإن كل أصناف الحلوى تتسبب فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم ويتكون كحك العيد من الدقيق والسكر والسمن، بالإضافة إلى الحشو وكلها مواد نشوية أو دهنية تتسبب فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم لذلك يجب على مريض السكر الإقلال من تناول كحك العيد ويفضل تناول كمية صغيرة بعد الانتهاء من تناول وجباتنا الغذائية المعتادة فتناول الحلوى بعد الأكل يساعدنا على تناول كميات أقل منها لذلك ننصح مريض السكر بتناول كمية قليلة بعد الوجبات الرئيسية أما فيما يختص بالأسماك المملحة ويجب على مريض السكر الإقلال من تناول الأملاح خصوصا إذا كان يعانى من ارتفاع ضغط الدم لذلك يجب على مريض السكر الإقلال من تناول الأسماك المملحة قدر الإمكان.

وننصح بتناول القليل الطعام حسب حاجة المريض وعدم ملا المعدة بالطعام لتجنب مخاطر مرض السكر.

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مصر 365

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