بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع:شياطين التحرش على الكورنيش أول أيام العيد

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الإفراج عن 525 من المساجين بعفو رئاسى بمناسبة العيد
وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
>الإفراج عن 525 من المساجين بعفو رئاسى بمناسبة العيد
شياطين التحرش تظهر على كورنيش النيل صباح أول أيام العيد
فى أول تصريحات لـ”اليوم السابع”: كاميرات لضبط المتحرشين فى العيد متلبسين وإلغاء إجازات الضباط.. واستنفار أمنى بأماكن التنزهات
الإخوان تسعى لتعكير صفو المصريين فى أول أيام العيد
الأوقاف” تقرر إيقاف إمام ومفتش لتمكينهما رئيس شورى الجماعة الإسلامية من خطبة العيد بالمنيا