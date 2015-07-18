بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع:شياطين التحرش على الكورنيش أول أيام العيد

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

شياطين التحرش تظهر على كورنيش النيل صباح أول أيام العيد

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.>الإفراج عن 525 من المساجين بعفو رئاسى بمناسبة العيد

فى أول تصريحات لـ”اليوم السابع”: كاميرات لضبط المتحرشين فى العيد متلبسين وإلغاء إجازات الضباط.. واستنفار أمنى بأماكن التنزهات

الإخوان تسعى لتعكير صفو المصريين فى أول أيام العيد

الأوقاف” تقرر إيقاف إمام ومفتش لتمكينهما رئيس شورى الجماعة الإسلامية من خطبة العيد بالمنيا

وزيرة القوى العاملة فى بيان رسمى: «جوزى بيحب الملوخية بالأرانب»