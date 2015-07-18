السعودية: وفد حماس برئاسة "مشعل"زار المملكة لمدة يومين وأدوا مناسك العمرة

قام وفد من حركة حماس، برئاسة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى، وعضوية الدكتور موسى أبو مرزوق، وصالح العارورى، ومحمد نزال، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ، استغرقت يومين لأداء مناسك العمرة، وقد أدى الوفد صلاة العيد فى المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث هنأ الوفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى العهد وسمو ولى ولى العهد بعيد الفطر المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس، أن وفد حماس شكر خادم الحرمين الشريفين والمسئولين فى المملكة والشعب السعودى الكريم على ما وجده ضيوف الرحمن من حفاوة ورعاية وتسهيل لأدائهم مناسكهم، مثمنًا المواقف الإيجابية لقيادة المملكة تجاه قضية فلسطين.

مصدر من حماس: مشعل يجتمع بالعاهل السعودى فى أول لقاء منذ سنوات