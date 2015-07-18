حظك اليوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2015/7/2015

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 2015/7/2015

>احترس من الاستبداد بقرارات تتحكم فى مصير حياتك ومصير شريكك فى الحياة، واترك للطرف الآخر حق الاختيار.>هناك الكثير من الأفكار التى تحلم بتنفيذها، عليك ترتيب أولوياتك والبدء فى تنفيذها بشكل أكثر تنظيمًا.>استغل أى فرصة تأتى أمامك، فأنت فى أمس الحاجة إلى هذه الفرصة لتساعدك على تغيير حياتك إلى واقع أفضل، لكن فى نفس الوقت حاول الالتزام بوعودك التى قطعتها للحبيب حتى لا تخسره.. فالموقف حرج.>تظهر اليوم منك كفاءة كبيرة فى العمل وإبداع من خلال عمل بطولى تقوم به لإنقاذ الموقف، استمر فيما تفعله، ولا تخشى على حياتك العاطفية، فهناك مفاجئة سعيدة فى انتظارك.?>عليك الاستعداد خلال الفترة المقبلة لتحمل الكثير من المسئولية التى تلقى على عاتقك سواء فى العمل أو فى المنزل، فهى فترة صعبة لكن يمكنك اجتيازها بنجاح إذا ما رتبت أولوياتك بشكل يتناسب مع طبيعة المواقف التى تمر بها.>أنت بحاجة لبعض التأمل والتفكر، لذا لا تبخل على نفسك واعطها الوقت الكافى للاختيار بين الأمور المختلفة التى تواجهها، ولا مانع من طلب المشورة ممن حولك، فالقرار القادم لك هو قرار مصيرى، لذا لا تتسرع فيه.>كن أكثر عفوية فى تصرفاتك مع زملائك فى العمل وكن أكثر مشاركة معهم، واحترس من أن تدفعك مشاعرك تجاه حبيبك قبل أن تتأكد من هذه المشاعر ومصداقيتها.>عليك أن تكون يقظًا أكثر فى العمل وأن تتبع أخبار وخطوات منافسيك، وحاول فى نفس الوقت قدر الإمكان الابتعاد عن القصص والحوادث التى قد تؤذى مشاعر من تحب.>الحب القديم يظهر فى حياتك من جديد، احترس منه ولا تعود إليه حتى لا تخسر الكثير.>اهتم بعملك فهناك من يؤمن بقدراتك فى العمل عليك فقط أن تكون أكثر نشاطًا.>شعور كبير بالقلق يواجهك تجاه مستقبلك المهنى فالتغيرات التى تحدث فى العمل ليست فى صالحك، لكن عليك فى نفس الوقت تخصيص المزيد من الوقت للحبيب.>تتحرك كفراشة لطيفة مما سيخلق لك الفرصة لمواجهة علاقات حب جديدة وجميلة، من جهة أخرى فإنك بالتأكيد تستحقّ بعض الراحة. الحب هو الفرصة الأهم فى حياتك كى تغيير الروتين القاتل.>تشعر اليوم بأنك مسئول عمن حولك، وهو ما يشعرك بأنك مقيد، لكن هذه المرة مختلفة، ولن تحسّ كما لو أنّ حريتك تنتهك، قد تتمتع حتى بأن تكون مسئولاً>هنالك أمل كبير بعلاقة بناءة ووطيدة مع الحبيب استغل هذه الفرصة جيدًا حتى لا تندم لوقت طويل.