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ضبط كيلو ونصف بانجو بحوزة عاطل فى الإسماعيلية

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ضبط كيلو ونصف بانجو بحوزة عاطل فى الإسماعيلية ضبط كيلو ونصف بانجو بحوزة عاطل فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من ضبط كيلو ونصف من نبات البانجو المخدر بحوزة عاطل بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارا من الرائد جمال عمارة رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية يفيد بالقبض على المدعو "م.ج.م" 22 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد دائرة القسم بحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ما يقرب من كيلو ونصف الكيلو بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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