قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج تنتشل جثة طالب غرق بالنيل أثناء الاستحمام

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج جثة طالب لقى مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بنهر النيل.

وتبين أن الجثة لطالب يدعى "أحمد.ع.أ"، 13 سنة، يقيم قرية السوالم دائرة مركز طهطا حيث لقى الطالب مصرعه غرقًا أثناء استحمامه فى نهر النيل بالقرب من العبارة النهرية بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج تزامنًا مع الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

ورفعت شرطة المسطحات والإنقاذ النهرى درجة الاستعداد للقصوى ونشرت دوريات مائية بطول المحافظة داخل نهر النيل ومنعت الأهالى من السباحة فيه حفاظًا على حياتهم كما منعت تحرك أى قوارب صغيرة وركوب الأفراد بها مع قصر التنزه على اللانشات والمراكب الصادر لها تقرير سلامة وصحة مهنية.

موضوعات متعلقة..