بالفيديو رسالة #في_القمة - بيبو لرمضان صبحي: أنت مستقبل مصر ولكن

ضوء رمضان صبحي ربما هو الحسنة الأكبر في موسم "أسود" يراه جمهور الأهلي لفريقه بعد اقتراب خسارة لقب الدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك.

فبعد مشاركة في 3 مباريات فقط الموسم الماضي أصبح رمضان صبحي هو ما يعتمد عليه الأهلي هذا الموسم بمهاراته الكبيرة وسرعته ولمسته الأخيرة التي جعلته يهز شباك الخصوم 5 مرات في الدوري المصري.

وحينما يأتي يوم الـ21 من يوليو الجاري ستضع جماهير الأهلي أمالها في تحقيق الفوز على رمضان صبحي. ولكن ماذا ينقص رمضان صبحي؟ خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق يتحدث لـFilGoal.com.

وفي إطار سلسلة #في_القمة التي ينشرها FilGoal.com طلب من بيبو توجيه رسالة إلى لاعب من أحد الفريقين أثناء وجود في حفل الإفطار السنوي لشركته "فيم" وأكاديمية ريال مدريد واختار رمضان صبحي.

وبدأ خالد بيبو حديثه قائلا: "رمضان صبحي هو مستقبل مصر كلها وليس مستقبل الأهلي فقط. وأتمنى أن يحترف".

وأضاف "يجب عليك استغلال إمكانياتك مع زملائك ويجب عليك البحث دائما على محطات داخل اللعب".

وتابع "يجب عليك دائما البحث عن محطات داخل الملعب أثناء الجري في الملعب أثناء المباراة".