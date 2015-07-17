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إيفونا يغادر القاهرة

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إيفونا يغادر القاهرة إيفونا يغادر القاهرة

غادر ماليك إيفونا مهاجم الأهلي يوم الجمعة القاهرة بعد حصوله على أجازة لمدة 10 أيام من النادي.

الأهلي فاز بسباق ضم إيفونا مهاجم الوداد الرياضي المغربي بعد منافسة شرسة مع الزمالك.

وأكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي سفر إيفونا لبلادة لمدة 10 أيام لأجل بعض الأمور الشخصية له قبل أن يعود وينضم لتدريبات الفريق.

وأشار جمعة في تصريحات نقلها مراسل FilGoal.com إن بمجرد عودة إيفونا سينضم مباشرة إلى تدريبات الفريق.

وعلى الجانب الأخر يستعد جون أنطوي مهاجم الأهلي لخوض التدريبات مع الفريق ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وأنضم أنطوي إلى الأهلي قادما من الشباب السعودي في صفقة كانت الأولى لصالح المارد الأحمر.

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