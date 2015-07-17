أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

النجم الساحلي يخطر الأهلي بموعد وصوله القاهرة

Google+ Print
النجم الساحلي يخطر الأهلي بموعد وصوله القاهرة النجم الساحلي يخطر الأهلي بموعد وصوله القاهرة

تلقى وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا من جلال كريفة رئيس نادي النجم الساحلي يخطره فيها بموعد وصول فريقه إلى القاهرة.

ويلعب الأهلي مع النجم في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفدرالية يوم 25 يوليو الجاري باستاد السويس.

وتصل بعثة النجم الساحلي يوم 23 يوليو ويؤدي الفريق مرانا خفيفا في القاهرة قبل السفر للعين السخنة والمبيت هناك للتدريب ليلة المباراة على ملعب السويس.

وحقق الأهلي فوزا على الترجي 3-0 في الجولة الأولى وتعادل مع الملعب المالي خارج ملعبه.. بينما يتصدر النجم المجموعة الأولى بفوزه في المباراتين 1-0.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع