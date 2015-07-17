النجم الساحلي يخطر الأهلي بموعد وصوله القاهرة

تلقى وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا من جلال كريفة رئيس نادي النجم الساحلي يخطره فيها بموعد وصول فريقه إلى القاهرة.

ويلعب الأهلي مع النجم في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفدرالية يوم 25 يوليو الجاري باستاد السويس.

وتصل بعثة النجم الساحلي يوم 23 يوليو ويؤدي الفريق مرانا خفيفا في القاهرة قبل السفر للعين السخنة والمبيت هناك للتدريب ليلة المباراة على ملعب السويس.

وحقق الأهلي فوزا على الترجي 3-0 في الجولة الأولى وتعادل مع الملعب المالي خارج ملعبه.. بينما يتصدر النجم المجموعة الأولى بفوزه في المباراتين 1-0.