الإسماعيلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' المفاوضات مع ياسر المحمدي '

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي لـFilGoal.com عدم وجود أي مفاوضات بين النادي وحسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك الأسبق من أجل الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية لتشير لدخول الإسماعيلي في مفاوضات مع نادي الوكرة القطري لأجل حسين ياسر وهو ما نفاه رئيس الإسماعيلي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "حسين ياسر ليس مطلوبا في الفريق".

وأضاف "لا توجد أي مفاوضات بينا وبين اللاعب أو بيننا وبين النادي القطري".

وكان الإسماعيلي قد أنهى 7 صفقات حتى الآن وهم: مصطفى عفروتو وعبد الرحمن شيكا وأحمد أسامة حناكة والفلسطيني عبد الحميد أبو حبيب وطه عادل وسعد حسني. وأخر الصفقات كانت مروان محسن.