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«داعش» يتبنى العملية الانتحارية في الرياض

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«داعش» يتبنى العملية الانتحارية في الرياض «داعش» يتبنى العملية الانتحارية في الرياض

مقاتلي داعش – أرشيفية

تبنى تنظيم «داعش» العملية الانتحارية بسيارة مفخخة التي وقعت مساء أمس الخميس في الرياض، عند نقطة تفتيش للشرطة وأدت إلى أصابة شرطيين، في بيان نقلته مواقع جهادية الجمعة حسبما ذكرت «وكالة الانباء الفرنسية».

وأعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم داعش تطلق على نفسها اسم «ولاية نجد» في البيان، أن الانتحاري الذي عرف عنه باسم ابو عمر النجدي  نفذ عملية مزدوجة موضحًة أنه قام بتصفية خاله العقيد راشد ابراهيم الصفيان في منزله بالسلاح الرشاش .

وتابع البيان أنه: توجه بعدها نحو سجن الحائر وفجر حزامه الناسف في حاجز على أحد مداخل السجن الخاضع لحراسة مشددة والذي يعتقد أن إسلاميين متطرفين مسجونون فيه. وختم التنظيم متوعدا “ليعلم أسرى المسلمين في الحائر وفي كل مكان أننا لن نكل ولن نمل حتى نفك أسرهم بإذن الله”.

كانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس الخميس أن سيارة مفخخة انفجرت في الرياض عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة ما أدى إلى مقتل سائقها وجرح شرطيين.

 

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