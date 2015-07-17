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الأرصاد: غدًا طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية

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الأرصاد: غدًا طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الأرصاد: غدًا طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبه لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين وأما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

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