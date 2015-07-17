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سقوط مدير مجمع استهلاكى بمنشطات جنسية وحشيش وبطاقات تموينية بالمهندسين

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سقوط مدير مجمع استهلاكى بمنشطات جنسية وحشيش وبطاقات تموينية بالمهندسين سقوط مدير مجمع استهلاكى بمنشطات جنسية وحشيش وبطاقات تموينية بالمهندسين
قررت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وإشراف أحمد البقلى، المحامى العام الأول للنيابات، حبس مدير مجمع استهلاكى بالمهندسين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بحيازة حشيش ومنشطات جنسية وبطاقات تموينية ملك مواطنين، وتبين أنه صرف السلع المخصصة لها وباعها فى السوق السوداء و14 ألف جنيه من عائدات تجارته المحرمة حيث ألقى رجال مباحث القبض عليه وبحوزته المضبوطات داخل مقر عمله "المجمع الاستهلاكى".

كشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار أحمد دبوس عن أن الواقعة بدأت عندما شنت مباحث التموين حملة على المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الفطر وضبطت فى إحداها بشارع السودان مدير المجمع وبحوزته حشيش ومنشطات جنسية وبطاقات تمونية ملك مواطنين وتبين أنه صرف السلع المخصصة لها وباعها فى السوق السوداء و14 ألف جنيه من عائدات تجارته المحرمة.

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مصر 365

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