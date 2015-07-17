ضبط عاطلين استوليا على مبلغ من 5 عمال تحت تهديد السلاح فى المحلة

ألقى ضباط مباحث قسم ثالث المحلة القبض على عاطلين قاما بالسطو على 5 مواطنين واستوليا منهم على مبلغ وضبط بحوزتهما طبنجة ومطواة و1265جنيهًا.

تلقى العقيد أشرف عمارة، مأمور قسم ثالث المحلة، بلاغَا من كل من: "حمدون.م"، 21 سنة، و"فتحلا.ف"، 16 سنة، و"محمد.ع"، 20 سنة، و"عمرو.ب"، 19سنة، و"طاهر.ج"، 23 سنة، عمال مقيمين بشقة بمنطقة سوق الليمون دائرة القسم أفادوا فيه بأنهم أثناء تواجدهم بمنزلهم حضر كل من "مصطفى.ف"، 27 سنة، عاطل، وآخر (لا يعرفون اسمه)، وأشهر الأول (طبنجة) والثانى (مطواة) واستوليا منهم على 1485 جنيهًا وهواتفهم المحمولة.

تمكن النقيب أحمد عبد الشافى، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمين وتبين أن الثانى هو "صابر.م"، 25 سنة، عاطل، وضبطوا بحوزة الأول (طبنجة معدلة تحمل رقم 0119017) وبحوزة الثانى (مطواة) و5 هواتف محمولة و1265 جنيهًا.

باستجوابهما اعترف اللصان بارتكابهما الواقعة وأن المبلغ والهواتف المحمولة المضبوطة معهما من متحصلات السرقة، فتحرر لهما المحضر 10 أحوال قسم ثالث المحلة لسنة 2015 وأحالهم اللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، إلى النيابة العامة.