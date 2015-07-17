بالفيديو.. «داعش» يضع «السبسي» على قائمة الاغتيالات

هدد تنظيم داعش الإرهابي بعضًا من قيادات تونس بالقتل عبر فيديو تم نشره اليوم الجمعة من بينهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وبحسب موقع صحيفة “الشروق” التونسية، فإن 5 تنظيمات إرهابية تابعة لداعش، من بينها “أجناد الخلافة”، هددت باغتيال كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والناطق السابق باسم وزارة الداخلية المقدم محمد على العروي.

وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن الأمر سيكون انتقامًا “لمقتل الإرهابيين على يد أبطال الأمن والجيش الوطنيين”، وأن المقاتلين “على مرمى حجر من تونس”.

ومن خلال التحري عن الفيديو الذي قيل إنه صادر عن “اللجنة الإعلامية”، تناقل العديد من مستخدمي موقع تويتر رابطه عن صفحة على فيس بوك بعنوان “وزير ضغط الدم والسكر”، ما دعا البعض للتشكيك في مصداقيته وأن يكون صادرا عن «داعش» نفسه وليس عبارة عن فيديو مركب.