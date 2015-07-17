ضبط مسجل خطر بـ75 كيلو بانجو فى أسوان

أحبط رجال مباحث أسوان ترويج 75 كيلو بانجو بعد أن ضبطوها بحوزة عاطل له معلومات جنائية مسجلة واقتادوه إلى قسم الشرطة ومنه إلى النيابة.

كانت مديرية أمن أسوان شنت حملة اليوم برئاسة العميد حسين حامد، مدير المباحث، والعميد خالد الشاذلى، رئيس المباحث، ومشاركة ضباط مباحث قسم ثان، وأسفرت عن ضبط "أحمد.ع"، 44 سنة، عاطل، وسابق اتهامه فة (9) قضايا "مخدرات" وبحيازته (25) لفافة كبيرة الحجم بداخلها البانجو وخنجران.

>