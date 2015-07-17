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ضبط مدير مخبز بحوزته قطعتا حشيش و190 بطاقة تموين ذكية بأسماء وهمية

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ضبط مدير مخبز بحوزته قطعتا حشيش و190 بطاقة تموين ذكية بأسماء وهمية ضبط مدير مخبز بحوزته قطعتا حشيش و190 بطاقة تموين ذكية بأسماء وهمية
تفقد اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، بمرافقة اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث ، اليوم الجمعة، العديد من محطات الوقود والمخابز، للتأكد من توافر المواد البترولية والخبز للمواطنين ولضمان عدم تلاعب البعض فى المنتجات المدعمة.

على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط المدير المسئول لأحد المخابز بالجيزة وبحوزته 190 بطاقة تموين ذكية بأسماء وهمية، وكذلك عدد 2 ماكينة صرف الخبز المدعم حيث يقوم بالاستيلاء على السلع المدعمة و12 ألف جنيه حصيلة بيع السلع، وتم تحرير محضر بوحدة غسيل الأموال التابعة للإدارة والتى ستقوم بدورها إلى تحويله إلى الكسب غير المشروع.

كما تم ضبط صاحب إحدى محطات الوقود بمنطقة القديمة بسبب قيامه بتجميع 15139 لتر بنزين "89" بهدف الاتجار بهما فى السوق السوداء.

وأكد اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه تم تعزيز القوات خلال مرورها على محطات الوقود ومنافذ توزيع المواد البترولية لمواجهة أى أعمال عنف من الممكن حدوثها خلال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل إضافية للمرور على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الجيدة وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.


>وأضاف مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ضباط الإدارة وفروعها فى مختلف المحافظات تقوم حاليًا بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة منافذ صرف المواد البترولية فى مختلف المناطق لعدم قيام البعض بالتلاعب فى السلع الغذائية، إضافة إلى قيامهم بتأمين نقل السلع المدعمة من فروع شركات الجملة إلى منافذ التوزيع.

وأوضح اللواء مدحت عبد الله، أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار اليوم لخدمة المواطنين وللحفاظ على حقوقهم فى السلع المدعمة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، لافتًا إلى أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى الأموال المخصصة للدعم على أن يتم تحويله فورًا للنيابة العامة لردع البعض عن ارتكاب جرائمهم فى حق الشعب.

وأوضح اللواء مدحت عبد الله، أن لجان الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى المحافظات تنتشر حاليًا فى مختلف المناطق لمتابعة توزيع السولار والبنزين، ولتفادى حدوث أى أزمات إضافة إلى التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية المنوطة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين وكذلك المواد البترولية أولاً بأول.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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