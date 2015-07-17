مرضى سرطان الرئة المقلعون عن التدخين يعيشون فترة أطول

كشفت دراسة علمية حديثة أن مرضى سرطان الرئة يعيشون لفترات أطول إذا اقلعوا عن التدخين فى وقت قريب من تشخيص السرطان.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 250 مريضاً بسرطان الرئة الذين كانوا من المدخنين وأحيلوا إلى اتباع برنامج لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين أقلعوا عن التدخين بعد فترة وجيزة أو بعد أن علموا أنهم يعانون من سرطان الرئة، قد عاشوا فى المتوسط 28 شهرا، أما الذين واصلوا التدخين عاشوا فى المتوسط 18 شهراً فقط.

وأظهرت الدراسة التى نشرت فى عدد يوليو من مجلة علم الأورام الصدرية أن المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة المتقدم قد اكتسبوا أيضاً وقتاً إضافياً فى البقاء على قيد الحياة إذا قاموا بالإقلاع عن التدخين.

وأضاف الباحثون أن برامج الإقلاع عن التدخين تعتبر ضرورية للغاية من أجل رعاية مرضى السرطان ومواصلة تحسين جودة حياتهم ومعدلات بقائهم على قيد الحياة.

>