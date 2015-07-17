رسمياً.. طرح دواء جديد لعلاج الشيزوفرينيا

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً على طرح علاج جديد لعلاج الأشخاص البالغين المصابين بمرض الشيزوفرينيا أو الفصام.

ويعرف الدواء الجديد باسم ريكسولتى "Rexulti"، ويحتوى على المادة الفعالة بريكسبيبرازول "brexpiprazole"، وهو متوفر فى صورة أقراص يتم تناولها عن طريق الفم.

وتابع التقرير الذى نشر على موقع إدارة "FDA" أن الدواء الجديد سيستخدم أيضاً كعلاج مساعد للأشخاص المصابين بمرض الاكتئاب "major depressive disorder"، وتم التأكد من فاعليته فى علاج الشيزوفرينيا بعد خضوع 1310 أشخاص لبعض التجارب الإكلينيكية التى استمرت 6 أسابيع، وثبت فاعليته فى علاج أعراض الشيزوفرينيا.

>بينما تم التأكد من فاعليته كعلاج مساعد للاكتئاب بعد إجراء تجربتين إكلينيكيتين شملت 1046 شخصاً، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها الأشخاص: الإصابة بارتفاع الوزن.

وتمتلك شركة "Otsuka " للمستحضرات الدوائية، والتى تتخذ من مدينة طوكيو اليابانية مقراً لها، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

كلمات متعلقة