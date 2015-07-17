كايتلين جينر تكرّم لشجاعتها...وتبكي

منح حفل توزيع جوائز ESPY في لوس أنجلوس الجائزة التكريمية " Arthur Ashe للشجاعة" للنجمة Caitlyn Jenner تقديراً لشجاعتها بتحويل جنسها.

وبدا التأثر واضحاً جداً على Caitlyn التي تبلغ من العمر 65 عاماً، إذ بكت أثناء إلقائها الكلمة على المسرح.

وشكرت النجمة عائلتها على الدعم الكبير والوقوف الى جانبها في مرحلة التحول من رجل إلى امرأة .

وتوجّهت بالتحيّة إلى والدتها Esther، التي حضرت الحفل معها، شاكرة إيّاها على تعليمها كيفية التصرف بشجاعة .

ولم تنس Caitlyn، التي تألّقت بفسان باللون الأبيض من " Versace"، أن تؤكدّ أن المتحولين جنسياً يستحقون الإحترام .

ولم يقتصر التأثر على النجمة فقط فقد بكت أيضاً Kendall Jenner وفشلت Kylie Jenner في اخفاء تأثرها.

يُذكر أن Kim وKourtney وKhloe Kardashian ، تواجَدن في الحفل إضافة الى Brandon وBrody، في حين غاب Rob Kardashian عن الحفل.