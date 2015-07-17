«المؤتمر» يحذر من ارتفاع وتيرة الإرهاب مع إقتراب إفتتاح قناة السويس

أدان نائب رئيس حزب المؤتمر المستشار حسين أبو العطا؛ العمليات الإرهابية التى قامت بها جماعة «الإخوان» صباح أول أيام عيد الفطر المبارك فى عدد من المناطق بالجمهورية، وزرع قنبله أمام إحدى دور العرض السينمائي بالهرم مما أدى لإصابة شخصين وترويع الأمنيين.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر – فى تصريح -، أن هذه العمليات تؤكد أن هذه الجماعة تتخذ من الدين ستارًا لها، ولا تعرف معنى له، ولو أنها تعرف الدين الإسلامي الصحيح لما إستباحت دماء الأبرياء من المسلمين فى أول أيام عيد الفطر المبارك .

وحذر من تزايد العمليات الإرهابية مع إقتراب موعد إفتتاح قناة السويس الجديدة ، مشيرًا أن الجماعة الإرهابية تستهدف زعزعة أمن وإستقرار البلاد وبالتالى ستحاول بطرق جديدة إفساد فرحة المصريين بإفتتاح قناة السويس الجديدة.