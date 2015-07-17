ريال مدريد يضم كاسيا لتعويض القديس

توصل ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع مواطنه اسبانيول من أجل أن يتخلى الأخير عن خدمات حارسه فرانسيسكو “كيكو” كاسيا مقابل 6 ملايين يورو، وذلك من أجل تعويض إيكر كاسياس الذي انتقل إلى بورتو البرتغالي.

وجاء تأكيد خبر انتقال كاسيا الى عملاق العاصمة عبر رئيس إسبانيول جوان كوليت الذي قال في حسابه على موقع تويتر: “لقد توصلنا إلى اتفاق مع ريال مدريد للتخلي عن كيكو كاسيا مقابل 6 ملايين يورو” ، حسبما جاء بموقع سكاي نيوز.

وبدوره قال كاسيا (28 عاما): “هذا النوع من الفرص لا يأتي سوى مرة في الحياة. أنا سعيد جدا بتوقيعي لريال مدريد” الذي كان يسعى لضم دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن المفاوضات مع “الشياطين الحمر” متعثرة حتى الآن.

وكان الكوستاريكي كيلور نافاس، قبل التعاقد مع كاسيا، الحارس الوحيد الذي يتمتع بالخبرة في النادي الملكي بعد رحيل القائد كاسياس الذي التحق بريال مدريد عام 1990 وهو في سن التاسعة من العمر فقط وتدرج في فئاته السنية حتى طرق باب الفريق الاول عام 1999.

وسبق لمدرب ريال الجديد رافايل بينيتيز أن أعرب قبل ضم كاسيا عن ارتياحه لوضع حراسة المرمى في الفريق، قائلا بشيء من السخرية: “لست قلقا بشأن المرمى، أنا أعرف قياساته تماما فعرضه يبلغ 32ر7 م وطوله 44ر2، وهذا الأمر لا يتغير”.

وواصل “الحارس الذي سيقف في المرمى يعرف ما هي وظيفته. لقد تحدثت مع كيلور، وهو يعرف أنه في الوقت الحالي الحارس الذي يتفوق على غيره من حيث النوعية والخبرة. إذا جاء حارس آخر فذلك سيكون رائعا – سنعمل معه. أنا متفائل في هذا الخصوص ومطمئن”.

تجدر الإشارة إلى أن كاسيا لعب في الفرق العمرية لريال مدريد من 2004 حتى 2007 قبل الانتقال إلى كاتالونيا من أجل الدفاع عن مرمى إسبانيول الذي أعاره بين 2008 و2011 إلى قادش وكارتاخينا.