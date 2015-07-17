خامنئي: نفوذ إيران “نعمة إلهية” .. ونقول للأعداء وموتوا بغيظكم

قال قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي إن “السبب الأساس للقصف الذي يطال الشعب اليمني اليوم، هو غيظ وغضب السعوديين وحماتهم من نفوذ إيران بالمنطقة.” مشيراً إلى أن النفوذ الإيراني في المنطقة هن “نعمة إلهية” وليست مادية أو معتمدة على السلاح .

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قال خامنئي خلال استقباله نحو ألف طالب جامعي، في لقاء إستمر 4 ساعات مساء السبت، “نحن كما قال الشهيد بهشتي نقول للأعداء موتوا بغيظكم وغضبكم.”

وبحسب ما ذكرته “CNN”، إنتقد خامنئي ما سماه “العدوان السعودي المستمر على اليمن من خلال القصف الذي مضى عليه أكثر من مائة يوم، والمجازر الوحشية المرتبكة بحق أبناء هذا البلد الأبرياء والمظلومين جراء القصف “كما وجه اللوم إلى الدول الغربية، وإلى مجلس الأمن الدولي معتبراً أن “الغرب الليبرالي المتشدق بالحرية لا ينبس ببنت شفة إزاء جرائم السعوديين هذه، كما أن مجلس الأمن الدولي قد أدان في واحد من أكثر قراراته خزياً وعاراً، المعتدى عليهم بدلاً عن المعتدين”.

ونصح خامنئي التنظيمات الجامعية بالخوض في القضايا الإقليمية والدولية، ومن ضمنها قضايا اليمن والعراق ولسوريا، ولكنه لفت إلى أن المفاوضات الجارية حول القضية النووية، هي متعلقة بهذا الملف فقط، “قلنا للمسؤولين المفاوضين بأنه يحق لهم البحث في القضية النووية فقط، ورغم أن الجانب الأمريكي يطرح أحيانا قضايا المنطقة ومن ضمنها سوريا واليمن، إلا أن مسؤولينا يقولون بأنهم لا يتفاوضون حول هذه القضايا”.