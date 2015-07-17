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«داعش» يحاول التحرش بـ «الدب االروسي» بمهاجمة قاعدة جوية

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«داعش» يحاول التحرش بـ «الدب االروسي» بمهاجمة قاعدة جوية «داعش» يحاول التحرش بـ «الدب االروسي» بمهاجمة قاعدة جوية

عملية خاصة في بيشكيك

أعلنت إدارة الإعلام التابعة للجنة الحكومية للأمن القومي لجمهورية «قيرغيزيا» عن النجاح في القضاء على إرهابيين تابعين ولائيا لـ «داعش» حاولوا مهاجمة القاعدة الجوية الروسية «كانت».

وأفادت وكالة «سبوتنيك»؛ أن الجماعة الإرهابية كانت تحضر، اليوم 17 يوليو، اول أيام عيد الفطر تنفيذ هجمات في الأماكن العامة والقاعدة الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدينة كانت شمال البلاد.

ووفقا لمعلومات الجهات الأمنية، فإن المسلحين بقيادة مواطن كازاخستاني يدعى جانبولات أميروف مطلوب للعدالة وفار من السجن. وذكرت مصادر أمنية أن أميروف ينتمي إلى تنظيم «داعش».

ومن الجدير بالذكر أن عملية مكافحة الإرهاب في بيشكيك أدت إلى القضاء على 4 مسلحين واعتقال 7 آخرين يوم 16 يوليو.

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