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تفحم سيارة ولا إصابات في حريق بمنزلين بالوادي الجديد‎

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تفحم سيارة ولا إصابات في حريق بمنزلين بالوادي الجديد‎ تفحم سيارة ولا إصابات في حريق بمنزلين بالوادي الجديد‎

أرشيفية

أدى حريق بمنزلين بمدينة الخارجة، في محافظة الوادي الجديد، إلى تفحم سيارة ملاكي وأثاثات خشبية،  ولا يوجد  أي إصابات بشرية.

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد، بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بمنزل عثمان حسن علي  بشارع النبوي المهندس بمدينة الخارجة، مما أدى الي تفحم سيارة ملاكي كانت متوقفة أمام المنزل وأثاثات المنزل وأجزاء من لودر كان متوقف أمام المنزل وشجرتين نخيل وأجزاء من جدران منزل مجاور ملك  سعيد عبد الباسط، دون وقوع إصابات.

وتمكنت سيارات الإطفاء بإطفاء الحريق والسيطرة عليه ومنع إمتداد ألسنة اللهب الي المنازل المجاورة.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيقات.

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