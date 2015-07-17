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رئيس هيئة الأركان الأمريكية: هزيمة داعش تحتاج ما بين 10 إلى 20 سنة

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رئيس هيئة الأركان الأمريكية: هزيمة داعش تحتاج ما بين 10 إلى 20 سنة رئيس هيئة الأركان الأمريكية: هزيمة داعش تحتاج ما بين 10 إلى 20 سنة

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ريموند أوديرنو، اليوم الجمعة، إنه يعتقد بأن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قد يستغرق 10 إلى 20 سنة”، وذلك أبعد مما يتوقع البيت الأبيض.

و ذكرت “CNN”  انه أضاف في حديث للصحفيين بأن هزيمة التنظيم “تتجه لأن تأخذ وقتا أطول” مما كان يعتقد الكثيرون، وأضاف بأنه لاحظ بأنها تحتاج إلى أكثر من العمليات العسكرية لهزيمة التنظيم، مشيراً إلى الإجراءات الإقتصادية والدبلوماسية التي نحتاجها لمواجهة تحدي “داعش”.

ودافع الجنرال أوديرنو عن تدريب القوات المحلية، بوصفها أفضل طريقة لمحاربة الجماعة، أكثر من عملية نشر جنود أمريكيين على الأرض، وهي وجهة النظر التي تتفق مع وجهة نظر الإدارة.

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