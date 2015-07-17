رئيس «الشيشان» سأطلق زوجتي لو وجدت طعاما أجنبيا على مائدتي

وعد رئيس الشيشان رمضان قاديروف أن يطلق زوجته في حال وجد على مائدته منتجات مصنوعة خارج جمهورية الشيشان، ولا سيما إن كانت البلاد تنتج مثلها.

وأعلن «قاديروف» خلال زيارته لمصنع للمواد الغذائية الخاصة بالأطفال في غودرميس. حيث سينتج المصنع المواد الغذائية اللازمة لأصغر سكان الشيشان. ويشكل حجم الإنتاج السنوي 48 مليون علبة. وأشار قاديروف إلى أن المصنع يضم أقسام تعليب اللحوم والحلويات ومنتجات الألبان.

كما بدأ العمل على إنشاء مجمع للألبان يحتوي على 1200 رأس من الماشية. ونقلت وكالة « سبوتنيك» عن قاديروف قوله : “يمكننا القول بثقة أننا نعمل على استبدال الوردات بنجاح. وأقول علنًا أنه من الآن فصاعدًا لن يكون على مائدتي منتجات غذائية خارجية الصنع، إن كانت جمهورية الشيشان تنتج ما يماثلها”.

وأشار مازحا إلى أنه سيطلق زوجته في حال انتهكت هذا الحظر. وأفادت الأنباء في وقت سابق أن الشركة الجديدة تعتمد على الإنتاج الآلي. وسيوفر المصنع فرص عمل لـ100 شخص.