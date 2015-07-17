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انتقالات - تقارير: صلاح يوافق على عرض روما .. وديسترو مفتاح ' الصفقة الثلاثية '

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انتقالات - تقارير: صلاح يوافق على عرض روما .. وديسترو مفتاح ' الصفقة الثلاثية ' انتقالات - تقارير: صلاح يوافق على عرض روما .. وديسترو مفتاح ' الصفقة الثلاثية '

تشير التكهنات إلى اقتراب محمد صلاح جناح تشيلسي من الانتقال إلى روما بعد اتفاق ضمني مع فيورنتينا بحل شكوى اللاعب المصري وديا.

صلاح كان قد قرر عدم استكمال إعارته لفيورنتينا بعد ستة أشهر في حين يصر فريق مدينة فلورنسا على أنه من حقه اللاعب.. وهدد بشكواه لدى الفيفا.

وكان الدولي المصري قريبا من إنتر لكن النيراتزوري تراجع عن اتمام التعاقد لترقبه موقف فيورنتينا من شكواه لصلاح.

وذكرت صحيفة (كوريرو ديللو سبورت) أن صلاح قد اجتمع مع مسؤولي روما في لندن ووافق اللاعب على عرض والتر ساباتيني المدير الرياضي.

وبعد موافقة اللاعب سيدخل روما في مفاوضات مع تشيلسي.

وذكرت (سكاي سبورت إيطاليا) يوم الجمعة أن ماتيا ديسترو مهاجم روما العائد من الإعارة في ميلان سيكون هو مفتاح الصفقة.

كيف؟

شمل عرض روما على تشيلسي أن ينتقل ديسترو إلى تشيلسي ومنه تتم إعارته إلى فيورنتينا، هذا خيار.

والخيار الثاني أن يقوم روما بإعارة ديسترو مباشرة لفيورنتينا في مقابل صرف النظر عن شكوى صلاح لدى الفيفا.

ويريد روما بحسب التقارير الإيطالية صلاح على سبيل الإعارة مع بند يمكنه من الشراء بشكل نهائي.

ومع تصريحات من ديسترو بأنه يريد الانتقال لفيورنتينا مع رفضه الخروج من إيطاليا بعد وصوله عروض من موناكو، فولفسبرج، شالكه ووست هام يونايتد فإن الأمر بات قريبا.

إذن

الوضع الآن هو حل قريب بين روما-تشيلسي-فيورنتينا .. قيام الأول بإقحام ديسترو في صفقة استعارة صلاح ثم يقوم الفريق الإنجليزي بإعارة اللاعب إلى فيورنتينا.

ويبقى موافقة الأطراف الثلاثة على هذه الصفقة المعقدة ما يفصل صلاح عن ارتداء قميص الذئاب في الموسم المقبل.

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