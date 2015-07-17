في_القمة – إكرامي جاهز للزمالك بعد مشاركته في مران الجمعة

شارك شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي في مران الفريق يوم الجمعة ليتأكد جاهزيته لمواجهة الزمالك الثلاثاء في الدوري المصري.

وتعرض إكرامي لإصابة في إصبع القدم اليسرى مما يعيقه عن ارتداء حذاء كرة القدم حتى الآن.

وكان طارق سليمان مدرب حراس الأهلي قد قال لـFilGoal.com يوم الجمعة: "سيتم حسم مدى جاهزية إكرامي لمباراة الزمالك في مران اليوم".

وأضاف "لكن حتى في حالة غيابه.. أحمد عادل عبد المنعم جاهز وأثبت أنه ناجح في كل الاختبارات التي خضع لها وعلى قدر المسؤولية".

لكن أفاد مراسل FilGoal.com مساء الجمعة أن إكرامي بات لائقا للمشاركة في المباراة بعد خوضه التدريبات كاملة.

وبذلك يتأكد جاهزية إكرامي لحراسة مرمى الأهلي.

يذكر أن إكرامي لم يحرس مرمى الأهلي في مباراة الدور الأول التي انتهت 1-1 في وجود مسعد عوض للإصابة أيضا.