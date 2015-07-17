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#في_القمة - اتحاد الكرة للأهلي والزمالك: حل ملعب المباراة بأيديكم

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#في_القمة - اتحاد الكرة للأهلي والزمالك: حل ملعب المباراة بأيديكم #في_القمة - اتحاد الكرة للأهلي والزمالك: حل ملعب المباراة بأيديكم

مازالت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري حائرة.. هل ستلعب في الجونة كما حدد اتحاد الكرة أم يتم نقلها وسط رفض إدارة القطبين والأجهزة الفنية اللعب بالغردقة؟

جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك وفتحي مبروك نظيره في الأهلي أكدا للصحفيين أن هناك رفض تام بخوض المباراة في استاد الجونة.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com يوم الجمعة: "نحاول حل الأزمة.. ولهذا رشحنا ملعب الجونة في ظل رفض الناديين لعب المباراة في شرم الشيخ".

وأضاف "مديرية أمن القاهرة رفضت رفضا تاما استضافة اللقاء، وأيضا السويس أرسلنا لهم أكثر من مرة وكان الرد هو الرفض أيضا لإقامة القمة في استاد السويس".

وتابع "وفي ظل رفض الأندية على صاحب المباراة (الأهلي) الحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة في أي ملعب ونوافق".

واستدرك مدير المكتب التنفيذي "لكن بشرط أن غدا السبت هو الموعد النهائي لإمكانية نقل المباراة من الجونة لأن هناك أمور تنظيمية تخص الحكام الأجانب وسفر اللاعبين والأجهزة الفنية".

ويحتاج الزمالك لنقطة من المباراة من أجل التتويج بالدوري المصري بينما يسعى الأهلي لتقليص الفارق إلى ست نقاط قبل جولتين من النهاية.

وستلعب المباراة في الساعة الثالثة والنصف عصرا وفقا لما أكده ثروت سويلم إذا أقيمت في الجونة.

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