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مصرع وإصابة 19 فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع وإصابة 19 فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا مصرع وإصابة 19 فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا
لقى شخص مصرعه وأصيب 18 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شركة أبو قرقاص، بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوى الغربى بحرى قرية بلنصورة غرب المركزبسبب السرعة الزائدة.

وبالانتقال تبين مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان يبلغ من العمر 45 عامًا، وأصيب 18 آخرين، وتم تحويل جثة المتوفى إلى المستشفى العام فيما تم تحويل المصابين إلى المستشفى الجامعى، وحرر محضراً بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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