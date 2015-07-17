محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقدمان العزاء في الشهيد الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الملازم أول عبد العزيز سرحان صالح الكعبي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموهما لمنزل الشهيد في منطقة الفوعة بمدينة العين .

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن صادق تعازيهما لأسرة الشهيد في هذا المصاب .. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء الى جانب سموهما سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ان دولة الامارات قيادة وشعبا تفخر وتعتز بتضحيات ابنائها البررة الذين جسدوا بما قدموه من عطاء وبذل ارقى صور الوفاء والفداء لهذا الوطن واروع معانى التآزر والتكاتف لنجدة الاشقاء ونصرة قضاياهم العادلة .

وأوضح سموهما انما سطره ابناء الامارات البواسل من تفان واخلاص وحب ووفاء لهذا الوطن وقيادته وشعبه سيبقى محفورا فى قلوب ووجدان شعب الامارات يروونه بمزيد من الفخر والاكبار للاجيال الحاضرة والقادمة.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان التاكيد على ان دولة الامارات العربية المتحدة ستواصل مواقفها المبدئية ونهجها الراسخ اتجاه دعم ونجدة الاشقاء وتقديم العون اللازم لهم بشتى اشكاله لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر المحدقة التى تستهدف امن واستقرار بلدانهم.