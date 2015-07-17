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القوات المسلحة تشارك المسافرين على الطرق السريعة الاحتفال بالعيد

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شاركت عناصر من القوات المسلحة المسافرين على طريقى القاهرة الإسكندرية الصحراوى والقاهرة العين السخنة مظاهر الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، من خلال العديد من العروض والمعزوفات الغنائية والوطنية وتوزيع الهدايا التذكارية والأعلام على المسافرين عند بوابتى طريق الإسكندرية الصحراوى والقطامية .

وحرصت الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على استطلاع آراء المواطنين والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة على الطرق، وأعرب العديد من المواطنين عن اعتزازهم بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان للمواطنين وتحقيق العديد من الإنجازات التى تساهم فى تطوير البنية الأساسية للدولة، وتخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصرى فى كافة المجالات .

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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