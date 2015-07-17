أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأقباط «الأدفنتست» يهنئون الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

Google+ Print
الأقباط «الأدفنتست» يهنئون الشعب المصري بعيد الفطر المبارك الأقباط «الأدفنتست» يهنئون الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

القس كليتون فيتوزا – رئيس طائفة الأقباط الأدفنتست.

أعرب رئيس طائفة الأقباط «الأدفنتست السبتيين» القس كليتون فيتوزا، بمصر عن تهنئته والطائفة لجميع المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال «فيتوزا» – في بيان جاء فيه: “تقدم طائفة الأقباط الأدنتست السبتيين بجمهورية مصرالعربية رئيسًا وقساوسة وشعبًا بأجمل التهاني القلبية لأحبائنا وأخواتنا المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك طالبين من الله القدير أن يعم بالخير والمحبة والسلام في ربوع بلادنا المحبوبة ، وأن يعيد هذه الأيام وجميعنا بوافر الصحة والسعادة”.

واضاف،: “كما تتقدم الطائفة بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح وجميع صف وأفراد وضباط قواتنا المسلحة وأيضا جهاز الشرطة البواسل، حمى الله مصر وحفظها من كل شر، وكل عام وأنتم بخير”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط

مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط