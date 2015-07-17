الأقباط «الأدفنتست» يهنئون الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

أعرب رئيس طائفة الأقباط «الأدفنتست السبتيين» القس كليتون فيتوزا، بمصر عن تهنئته والطائفة لجميع المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال «فيتوزا» – في بيان جاء فيه: “تقدم طائفة الأقباط الأدنتست السبتيين بجمهورية مصرالعربية رئيسًا وقساوسة وشعبًا بأجمل التهاني القلبية لأحبائنا وأخواتنا المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك طالبين من الله القدير أن يعم بالخير والمحبة والسلام في ربوع بلادنا المحبوبة مصر، وأن يعيد هذه الأيام وجميعنا بوافر الصحة والسعادة”.

واضاف،: “كما تتقدم الطائفة بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع صف وأفراد وضباط قواتنا المسلحة وأيضا جهاز الشرطة البواسل، حمى الله مصر وحفظها من كل شر، وكل عام وأنتم بخير”.

أ ش أ