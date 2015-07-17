أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بريطانيا تعلن مشاركة طياريها فى ضربات جوية بسوريا

Google+ Print
بريطانيا تعلن مشاركة طياريها فى ضربات جوية بسوريا بريطانيا تعلن مشاركة طياريها فى ضربات جوية بسوريا
قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة أن طياريها شاركوا فى ضربات جوية ضد مقاتلى تنظيم داعش فى سوريا مثيرة غضب بعض المشرعين الذى رفضوا قبل عامين تأييد عمل عسكرى هناك.

وقالت الوزارة أن الطيارين شاركوا فى طلعات فى سوريا نيابة عن حلفاء مثل الولايات المتحدة وكندا وأنهم "يعملون باعتبارهم قوات أجنبية".

وأخفق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فى عام 2013 فى الحصول على موافقة المشرعين البريطانيين على المشاركة فى عمل عسكرى فى سوريا رغم أن بريطانيا تنفذ هجمات دورية فى العراق.

وقال جون بارون عضو مجلس العموم البريطانى عن حزب المحافظين الذى يتزعمه كاميرون لراديو هيئة بى.بى.سى "يوجد عنصر سفسطة هنا... أقل ما يمكن أن يقال أن هذا ينم عن عدم مراعاة لإرادة البرلمان."

وقالت الوزارة أن أقل من عشرة طيارين بريطانيين يعملون مع القوات الامريكية والكندية شاركوا فى الضربات الجوية فوق سوريا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "لدينا برنامج طويل الأجل للإلحاق بقوات للحلفاء حيث تعمل مجموعة صغيرة من الجنود البريطانيين تحت قيادة الدول المضيفة ، هذا هو الحال فى سوريا."

وأضاف "عندما ينضم يتم إلحاق عسكريين بريطانيين فإنهم يعملون فعليا كقوات أجنبية".

وقالت الوزارة أن عملية الإلحاق تجرى منذ الخمسينات وتراقب بانتظام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365