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#في_القمة – مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: هذه مميزات فتحي وحفني وباسم.. وجاهزون لهم

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#في_القمة – مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: هذه مميزات فتحي وحفني وباسم.. وجاهزون لهم #في_القمة – مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: هذه مميزات فتحي وحفني وباسم.. وجاهزون لهم

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي إنه جاهز مع حارسيه شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء في الدوري المصري.

وتعرض إكرامي لإصابة في قدمه مما قد يعيقه عن لقاء الزمالك.. ولهذا فالبديل المحتمل هو أحمد عادل عبد المنعم.

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وقال سليمان لـFilGoal.com يوم الجمعة: "مواجهة الزمالك من المباريات الكبرى.. تقوم فيها بإعداد الحراس على كل الألعاب سواء عرضية أو متحركة أو تسديدات بعيدة".

وأضاف "نجهز حراس الأهلي على التعامل مع الانفرادات خاصة في وجود مميزات من صانعي لعب الزمالك سواء مصطفى فتحي أو أيمن حفني".

وتابع "الثنائي مميز في البينيات مما قد يعرض الحارس لموقف المنفرد كثيرا.. عليه أن يكون جاهز لذلك".

وأشار مدرب حراس الأهلي إلى خطورة باسم مرسي هداف الزمالك برصيد 16 هدفا.

وأردف "باسم مرسي من أبرز مميزاته هو سرعة اتخاذه للقرار.. يمكنه الاستلام والدوران والتسديد بسرعة ممتازة ونجهز الحارس لأن يكون جاهزا بقرار بنفس السرعة للتعامل مع هذه الكرات".

وأتم "أيضا من مفاتيح لعب الزمالك حازم إمام المميز بالسرعة ثم تغيير اتجاهه لداخل منطقة الجزاء.. وعمر جابر رائع في الاختراقات".

يذكر أن مصطفى فتحي وأيمن حفني تعرضا لإصابة في الركبة خلال مواجهة النصر التي فاز فيها الزمالك 4-0 ولم يتأكد بعد من جاهزيتهما للقمة.

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