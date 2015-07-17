«الداخلية» ضبط 18 قيادي «إخواني» و 26 متطرف بالمحافظات

وجهت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان» والموالين لهم، المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأسفرت هذه الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 18 من القيادات الوسطى الإخوانية والعناصرالمحرضة علي العنف.

وفي سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 6 من أعضاء تلك العناصر.

وفى الصعيد ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 26 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

أ ش أ