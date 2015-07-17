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«لبيك ياعراق» تحصد ارواح 40 من «داعش» في قصف بالأنبار

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«لبيك ياعراق» تحصد ارواح 40 من «داعش» في قصف بالأنبار «لبيك ياعراق» تحصد ارواح 40 من «داعش» في قصف بالأنبار

مقاتلات حربية

قصف «طيران» القوة الجوية العراقي، اليوم الجمعة، تجمعات لمسلحي تنظيم «داعش» في منطقة الزقورة قرب هيت غرب الرمادي بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأسفرت الضربات عن مقتل 40 من مسلحي التنظيم.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية نصير نوري -في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد- إن طيران القوة الجوية دمر أيضًا مقرًا لداعش وورشة لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات بالقرب من مدينة الرمادي.

وكانت القوات العراقية المشتركة قد بدأت في الثالث عشر من يوليو الجاري عمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة داعش، وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة للعمليات المشتركة العميد يحيى رسول عبد الله؛ انطلاق عملية تحرير الأنبار بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأبناء العشائر.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في مايو الماضي بدء عملية تحرير الأنبار واستكمال تحرير محافظة صلاح الدين شمالي العراق من قبضة داعش تحت شعار«لبيك ياعراق».

أ ش أ

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