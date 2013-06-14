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فستان زفاف دنيا سمير غانم يخطف الأنظار

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فستان زفاف دنيا سمير غانم يخطف الأنظار فستان زفاف دنيا سمير غانم يخطف الأنظار

زفّت أمس الخميس الفنانة الشابة دنيا سمير غانم إلى عريسها رامي رضوان في حفل ضخم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
وقد طلبت دنيا خلال مراسم الحفل من والدها الفنان الكبير سمير غانم أن يشاركها إحدى الرقصات.
ولفتت دنيا الأنظار بفستان زفافها الأنيق الذي اختاره لها والد العريس من باريس، وطارت دنيا بعد مراسم الزفاف الى شمال شرق اسيا حيث تقضي شهر العسل، وتعود بعدها لتصوير باقي مشاهدها في مسلسل "الكبير أوي" مع احمد مكي.

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