في_القمة – أحمد ناجي يحلل لـ في الجول.. مميزات وعيوب الشناوي

من أهم نجوم قمة 21 يوليو 2015 شريف إكرامي وأحمد الشناوي ثنائي حراسة مرمى منتخب مصر.

ومن أفضل من مدربهم في الفريق الوطني أحمد ناجي للتحدث عنهم؟

أحمد ناجي تحدث لـFilGoal.com عن أهم ما يميز حارس الأهلي والزمالك. وتلك الحلقة عن أحمد الشناوي فارس الزمالك.

مميزات الشناوي

يقول ناجي: "هو حارس كبير رغم انه صغير فى السن ".

وتابع "حين دربته في المنتخب شعرت فعلا بقدراته وموهبته".

وأردف "هذا الحارس فاز بالثبات الانفعالي مبكرا 20 عاما عن المعتاد تقريبا لأن كل حارس يصل لهذا الثبات في الـ30 من عمره".

وأكمل "لكن الشناوي نضج مبكرا جدا . وهذه أهم ميزة في الشناوي".

عيوب الشناوي

ماذا عما ينقص الشناوي؟ يجيب ناجي "الثقة الزائدة".

وأوضح "من الجيد أن تمتلك الثقة. لكن معدل الثقة يجب أن يكون في حدود المعقول".

وفسر "يجب أن يظل الحارس خائفا على فريقه، قلقا أثناء المباراة. واثقا في قدراته".

وأتم "لكن أن تكون واثقا على طوال الخط. هذا خطر. وهذا ما يحتاج الشناوي للعمل عليه".